О ней в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Также он очень коротко объяснил, почему вообще в современном мире обсуждаются подобные вопросы. Напомним, против недопущения российских и белорусских спортсменов выступили Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша.
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"Здесь очень простое объяснение – жлобство МОК и деньги. Не важно, что это представители страны-убийцы. Главное – денег заработать", – четко отметил Тизенгаузен.
История помнит Германию
Политтехнолог упомянул исторический пример, когда в Берлине проводилась Олимпиада и фактически вернула Германию в число цивилизованных стран. Тогда нацисты использовали ее для продвижения своих целей: строили стадионы с большими флагами со свастикой.
"Кстати, тогда еще Европа не поняла, что после некоторые спортсмены-участники закончили свою жизнь в концентрационных лагерях. Спорт всегда был с политикой", – подчеркнул эксперт.
Борис Тизенгаузен о действиях МОК: смотреть видео
Понимают, но делают вид, что нет
Те, кто не отрицает возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде – автоматически становятся соратниками режима убийц, уверен политтехнолог. И это уже попытка вернуть Россию в то же число цивилизованных стран.
Они прекрасно это понимают, но делают вид такой европейский, что это спортсмены, они годами тренировались. Это тоже санкции. Представьте, что украинский спортсмен вынужден будет подниматься с россиянином на пьедестал – я этого не представляю. Это исключительно деньги и жлобство,
– сказал он.
Решение МОК: что известно
- Еще в январе 2023 года МОК начал рассматривать возможность российских и белорусских спортсменов учавствовать в Олимпиаде. Аргументируя это тем, что "ни один спортсмен не должен быть лишен права участвовать в соревнованиях только по его паспорту".
- Владимир Зеленский обратился к партнерам МОК по санкциям против России в спорте. В частности, Европарламент осудил намерения организации вернуть россиян и белорусов к соревнованиям.
- Тем временем российские спортсмены не понимают причину санкций от организаций. И даже не соглашаются выступать под нейтральным флагом, предлагаемым МОК.