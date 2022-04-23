Также российским захватчикам не хватает медикаментов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

К теме Уже 21 600 убитых оккупантов и 177 единиц авиации: какие потери врага

Из-за роста количества раненых, в городе Балаклея Харьковской области, оккупанты используют возможности городской поликлиники одновременно с развернутым военным госпиталем.

В то же время во временно оккупированном Волчанске младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляют для оказания первой медицинской помощи в подразделения россиян, которые находятся на линии соприкосновения с украинскими военными.

По имеющейся информации, у врага существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений. Существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в войне против Украины уже погибли по меньшей мере 21 600 российских оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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