На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, там отметили бессмысленность утешений российских оккупантов относительно незначительных продвижений ВСУ на Запорожском направлении, ведь при этом россияне несут значительно большие потери на других направлениях.

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Российские комментаторы могут "смеяться над контрнаступлением Украины на Запорожском направлении, а потом терять во много раз больше российских солдат на Авдеевском,

– отмечают аналитики.

В ISW отмечают, что Россия врет своим гражданам о потерях, которые несет на войне их войско.

Россияне сталкиваются с огромными проблемами на фронте

Кроме того, один из военных блогеров метко спросил, почему российские СМИ так зациклились на кадрах неудачных атак украинской бронетехники во время контрнаступления летом 2023 года, при том, что сами российские войска сталкиваются с такими же тактическими проблемами при проведении подобных атак, особенно из-за большого количества беспилотников на поле боя.

Российские блогеры спорят об использовании российской бронетехники и ее "живучести" на поле боя, а также о проведении российских атак. В частности, они продолжают приводить аргументы относительно того, как ведется война, спорят о тактике использования бронетехники и эффективности атак.

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