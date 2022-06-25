Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников для Военного телевидения, передает 24 канал. Он отметил, что Украина получает беспрецедентное количество помощи.

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"Приблизительно 5 миллиардов – это общая сумма помощи, в которую входит много разных вещей, которые мы используем. Если сравнить с 2021 годом, то весь объем помощи составлял 300 – 500 миллионов долларов. А за этот год уже 5 миллиардов долларов и это только Соединенные Штаты Америки", – отметил министр.

Он добавил, что Канада, например, приняла решение о 500 миллионах. Затем снова 500 миллионов. Есть страны, которые готовы платить деньгами за оружие для Украины, потому что у них нет этого на складах.

Эффективное оружие меняет картинку боя

Резников объяснил, что многие вещи, которые получаем, нам предоставляют вооруженные силы из складов, требующих расконсервации. Они не могут пойти сразу в бой. Кроме этого, нужно научить украинских военных, профинансировать инструкторов. Даже просто привезти вооружение через океан и заплатить за грузовой самолет, который использует топливо – сотни тысяч долларов.

"И это только перелет, поэтому он тоже входит в эти средства. Это не только 18 стволов 155 калибра, а гораздо больше. Также не стоит забывать, что это уже примерно 2 сотни 155 калибра, которые мы получили за последние полтора месяца, очень мощно меняют картинку боя", – сказал министр.

Он объясняет, что это оружие более точное, эффективное и наши артиллеристы очень умело используют их против оккупантов.

Россияне используют до тысячи снарядов в час, пытаясь прижать психологическое состояние наших бравых военнослужащих, отдающих все, чтобы защитить нашу свободу. Россияне на сегодняшний день имеют безлимитный ресурс, а против него можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода применения,

– заявил Резников.

Украинцы активно уничтожают россиян в Черном море

Министр объясняет, что нужно точечное поражение, поэтому когда речь идет о 18 гаубицах или 4 установках HIMARS, то это высокоточное оружие, которое способно наносить правильное поражение в правильные цели.

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"Посмотрите, что происходит в Черном море. Там царили россияне, пока настал вопрос поднимать российский флот ко дну. Крейсер "Москва" пошел ко дну. После него это произошло с известным буксиром, который вез установку "Тор" на украинский остров Змеиный. Затем что-то произошло с вышками Бойко. Так получилось, что кто-то неудачно покурил и их уже не используют", – сказал министр.

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