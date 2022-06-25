Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков для Військового телебачення, передає 24 канал. Він зазначив, що Україна отримує безпрецедентну кількість допомоги.

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"Приблизно 5 мільярдів – це загальна сума допомоги, в яку входить багато різних речей, які ми використовуємо. Якщо порівняти з 2021 роком, то весь об'єм допомоги становив 300 – 500 мільйонів доларів. А за цей рік вже 5 мільярдів доларів і це тільки Сполучені Штати Америки", – зазначив міністр.

Він додав, що Канада, наприклад, ухвалила рішення про 500 мільйонів. Потім знову 500 мільйонів. Є країни, які готові платити грошима за зброю для України, бо у них немає цього на складах.

Ефективна зброя змінює картинку бою

Резніков пояснив, що багато речей, які отримуємо, нам надають збройні сили зі складів, які потребують розконсервації. Вони не можуть піти в бій одразу. Крім цього, треба навчити українських військових, профінансувати інструкторів. Навіть просто привезти озброєння через океан і заплатити за вантажний літак, який використовує паливо – це сотні тисяч доларів.

"І це тільки переліт, тому воно теж входить у ці кошти. Це не тільки 18 стволів 155-го калібру, а набагато більше. Також не варто забувати, що це вже приблизно 2 сотні 155-го калібру, які ми отримали за останніх півтора місяця, дуже потужно змінюють картинку бою", – сказав міністр.

Він пояснює, що ця зброя точніша, ефективніша й наші артилеристи дуже вправно використовують їх проти окупантів.

Росіяни використовують до тисячі снарядів за годину, намагаючись притиснути психологічний стан наших бравих військовослужбовців, які віддають все, щоб захистити нашу свободу. Росіяни на сьогодні мають безлімітний ресурс, а проти нього можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу застосування,

– заявив Резніков.

Українці активно знищують росіян у Чорному морі

Міністр пояснює, що потрібне точкове ураження, тому коли мовиться про 18 гаубиць або 4 установки HIMARS, то це високоточна зброя, яка спроможна завдавати правильне ураження у правильні цілі.

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"Подивіться, що відбувається у Чорному морі. Там панували росіяни, поки настало питання підіймати російський флот до дна. Крейсер "Москва" пішов на дно. Після нього це сталося з відомим буксиром, який віз установку "Тор" на український острів Зміїний. Потім щось сталося з вишками Бойка. Так вийшло, що хтось невдало покурив і їх вже не використовують", – сказав міністр.

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