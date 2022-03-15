Так произошло и с военными 37-й отдельной мотострелковой бригады россиян. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Россияне оставили после себя обгоревшую технику

Эта бригада – одно из подразделений Восточного военного округа России, дислоцируется в Бурятии. Ее солдаты и раньше принимали участие в агрессии против Украины. В 2015 году – в боях под Дебальцево, тогда же действовали в районе Горловки и Енакиево.

"Приехали в Украину и не уехали", – написал в своем твиттере Геращенко. Свое сообщение он проиллюстрировал кадрами уничтоженных оккупантов и их военной техники. Они больше не смогут атаковать украинские города, наших воинов и мирных жителей.



Уничтоженная российская техника / Фото с телеграм-канала Геращенко

Зеленский дал шанс российским военным

В ночь на 15 марта украинский президент обратился к россиянам, которые уже приехали воевать против Украины, и тем, кого только собираются сюда перебросить. Он предложил им сдается и получить шанс выжить. "Мы будем обращаться с вами, как и положено с людьми. Достойно, так, как с вами не обращались в вашей армии", – подчеркнул политик.

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