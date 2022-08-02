белорусская армия продолжает учения у границ Украины, но делает это только с целью сдерживания наших героических ВСУ на этом участке фронта. Вместе с тем, враг очень активно использует территорию беларуси для обстрелов украинских городов, не получая от белорусов никаких возражений или сопротивления.

Читайте также Столтенберг обсудил с Зеленским Еленовку и призвал быстрее передавать Украине вооружение

Угроза ракетных обстрелов с территории беларуси

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, ситуация на Волынском и Полесском направлениях осталась прежней. Наши герои не зафиксировали изменение состава, состояния или положения подразделений белорусской армии в Брестской и Гомельской областях.

Известно, что белорусы снабжают российских оккупантов отдельныой номенклатурой боеприпасов. В дальнейшем российские оккупанты используют их для обстрелов мирных украинских городов.

Также Генштаб предупредил, что с территории беларуси российские оккупанты могут осуществить ракетные обстрелы Украины. Граждан упорно призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог, которые спасают жизнь, и немедленно отправляться в безопасное место при объявлении воздушной тревоги.

Смотрите также – наши герои показали успешную работу дрона-камикадзе: видео