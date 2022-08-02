Об этом он лично сказал Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. Генсекретарь НАТО выразил соболезнования в связи с убийством россией украинских военнопленных в Еленовке.

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Столтенберг впоследствии написал в твиттере по поводу приоритетов военной поддержки.

Жизненно важно, чтобы НАТО и союзники оказали еще больше помощи Украине и еще быстрее,

– заявил он.

В то же время, президент проинформировал Столтенберга о ситуации на поле боя и заявил о необходимости быстрого получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО. Это нужно для:

успешного отражения российских атак,

перехода к дальнейшему контрнаступлению.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность получения нашим государством от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета.

Йенс Столтенберг также приветствовал соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через черноморские порты и отправку из Одессы первого судна с продовольствием.

Зеленский пригласил Генерального секретаря НАТО принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа текущего года.

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