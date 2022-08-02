Про це він особисто сказав Володимиру Зеленському під час телефонної розмови. Генсекретар НАТО висловив співчуття у зв’язку з убивством росією українських військовополонених в Оленівці.
До теми За оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці
Столтенберг згодом написав у твіттері щодо пріоритетів військової підтримки.
Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги Україні та ще швидше,
– заявив він.
Водночас президент поінформував Столтенберга про ситуацію на полі бою та заявив про необхідність швидкого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО. Це потрібно для:
- успішного відбиття російських атак,
- переходу до подальшого контрнаступу.
Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету.
Єнс Столтенберг також привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі продовольством.
Зеленський запросив Генерального секретаря НАТО взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.
Що відомо про теракт росії в Оленівці: головне
- 28 липня росія обстріляла колишню колонію на території тимчасово окупованої Оленівки. Там перебували 190 людей: мирні українці та полонені захисники Маріуполя.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули понад 50 українців. Ще 130 – поранені.
- Окупанти цинічно намагаються перекинути провину на ЗСУ. Але цю інформацію заперечили у Генштабі, а також в американському Інституті вивчення війни. Очевидно, що росіяни навмисно підло вбили українських воїнів.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець каже, що це – не що інше, як теракт. А росія є порушником усіх Женевських конвенцій.
- Експерти Інституту вивчення війни кажуть, що версія росії неправдоподібна, натомість українська – що вибух був всередині бараку – схожа на правду.
Відео до теми – трагедія в Оленівці: Костін розповів про перші висновки експертів