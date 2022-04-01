Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что утром 1 апреля оккупанты снова атаковали Луганщину из "Градов".

Читайте также Россияне продолжили мощные обстрелы Луганщины: есть погибшие и много разрушенных домов

Россияне нанесли удар по Горному

Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное,

– отметил Гайдай.

В результате обстрела разрушены несколько домов. Кроме того, ранения получила местная жительница. На месте вражеской атаки продолжают работать спасатели.

Текущая ситуация в Луганской области

По словам главы ОВА, за последние сутки оккупанты не прекращали обстреливать область. Они повредили 20 объектов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кременной и Ивановке.

В Северодонецке погибли 2 человека, пострадали жители Лисичанска и Тошковки.

В то же время, украинским защитникам удалось отбить враждебную попытку обойти войска Вооруженных Сил близ Попасной и Новотошковского, а также уничтожить много техники россиян.

Обратите внимание – оккупанты завозят чеченцев на Луганщину, – Гайдай: смотрите видео