Как рассказывает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, за последние сутки оккупанты не прекращали обстреливать область. Они повредили 20 объектов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кременной и Ивановке.

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От вражеских обстрелов в Луганской области погибли еще два человека

Наемники обстреляли 9 многоквартирных, а также 9 частных домов, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

В Северодонецке от российских наемников погибли два человека. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Известно также, что удалось спасти из пламени четырех жителей Луганщины.

В то же время Сергей Гайдай добавил, что бойцам удалось отбить вражескую попытку обойти наши войска в районах Попасной и Новотошковского. В целом удалось отразить 7 атак оккупантов. Наши военные уничтожили 3 танка, 2 БТР, 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийских системы противника.

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