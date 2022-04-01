Як розповідає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, за останню добу окупанти не припиняли обстрілювати область. Вони пошкодили 20 об'єктів у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній та Іванівці.

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Від ворожих обстрілів на Луганщині загинуло ще двоє людей

Найманці обстріляли 9 багатоквартирних, а також 9 приватних будинків, господарчі споруди й об'єкти інфраструктури.

У Сєвєродонецьку від російських найманців загинуло двоє людей. Постраждали мешканці Лисичанська та Тошківки. Відомо також, що вдалося врятувати з полум'я чотирьох мешканців Луганщини.

Водночас Сергій Гайдай додав, що бійцям вдалося відбити ворожу спробу обійти наші війська в районах Попасної та Новотошківського. Загалом вдалося відбити 7 атак окупантів. Наші військові знищили 3 танки, 2 БТР, 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи противника.

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