Враг повредил 19 объектов, в том числе 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Кстати Запасной план, на который бросят все усилия, – Гайдай о попытках захватить Луганщину и Донетчину
Людей достают из-под завалов
Одного человека ранили в Рубежном, еще четырех спасли из-под завалов. Спасатели работают усиленно.
К слову, в Кременной после обстрелов загорелся лес, огонь мог перейти на жилищный сектор, однако работники ГСЧС справились вовремя.
Обстрелянная инфраструктура / Фото Сергея Гайдая
Местные – без газа
Вблизи Северодонецка россияне перебили магистральный газопровод. Без газа остался город и близлежащие населенные пункты – это около 60 тысяч абонентов.
В общем, без газа – 36 населенных пунктов или 131 944 абонента, из них 30 – полностью и 6 частично. Это касается Рубежного, Попасного, Северодонецка, частично Горской общины и Лисичанска.
Пожар из-за обстрелов / Фото Сергея Гайдая
Кстати – Последствия "русского мира" в Ирпене: