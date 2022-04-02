Украинские герои смогли остановить наступление врага на Киевском направлении. Понеся безумные потери, враг перегруппирует свои силы для того, чтобы атаковать восток Украины.

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Планы врага

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, все, что запланировал Путин – "блицкриг", взятие Киева. Харькова, Одессы, Николаева – потерпело фиаско. Теперь враг сосредоточится на плане "Б".

Вывести "Л/ДНР" на границу границ Донецкой и Луганской областей – это, наверное, запасной план, который они будут отрабатывать, и бросят на это все усилия,

– допустил Гайдай.

Гайдай убежден, что именно захваты Донецкой и Луганской областей оккупанты попытаются подать своему зазомбированному народу как "победу", поэтому наиболее ожесточенные бои будут именно на этой территории. Они состоятся в ближайшее время, россияне уже начали перегруппировать свои силы.

"Перебросить войска – это около недели, наверное. А пока нас просто будут обстреливать из всего, что есть. Минами разных калибров обстреливают, артиллерия обстреливает, крылатые ракеты обстреливают, самолеты бомбы сбрасывают на нас", – добавил Гайдай.

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