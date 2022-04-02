Українські герої зуміли зупинити наступ ворога на Київському напрямку. Зазнавши шалених втрат, ворог перегрупує свої сили для того, щоб атакувати схід України.

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Плани ворога

Як зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, все, що запланував Путін – "бліцкриг", взяття Києва. Харкова, Одеси, Миколаєва – зазнало фіаско. Тепер ворог зосередиться на плані "Б".

Вивести "Л/ДНР" на межу кордонів Донецької і Луганської областей – це, напевно, запасний план, який вони будуть відпрацьовувати, і кинуть на це всі зусилля,

– припустив Гайдай.

Гайдай переконаний, що саме захоплення Донецької та Луганської областей окупанти спробують подати своєму зазомбованому народу як "перемогу", тож найбільш запеклі бої будуть саме на цій території. Вони відбудуться найближчим часом, адже росіяни вже почали перегруповувати свої сили.

"Перекинути війська – це до тижня, напевно. А поки що нас просто будуть обстрілювати з усього, що є. Мінами різних калібрів обстрілюють, артилерія обстрілює, крилаті ракети обстрілюють, літаки бомби скидають на нас", – додав Гайдай.

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