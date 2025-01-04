Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, уточнив, что российские захватчики используют пехоту, военную технику, авиацию, артиллерию, FPV-дроны со взрывчаткой. Последние – больше всего сейчас надоедают украинской пехоте, которая является барьером, что не позволяет россиянам продвигаться вглубь линии обороны ВСУ.

Смотрите также Путин решил "убить 2 зайцев": почему диктатору выгодно отправлять заключенных на войну

Враг увеличил пехотные группы

Если раньше противник пытался действовать исключительно малыми пехотными группами, то теперь, по словам Черняка, его тактика существенно изменилась. С течением времени российское командование осознало, что действовать привычным способом неэффективно.

Поэтому враг постоянно маневрирует между тем, как наступать к нашим позициям. Раньше это были малые группы по 2 – 3 человека. Впоследствии они стали большими. Враг начал атаковать в составе подразделений,

– озвучил Черняк.

Сейчас россияне используют малые пехотные группы в основном для того, чтобы выявить позиции украинской пехоты. В этом особенность поведения российских оккупантов. Если в армиях других стран эту функцию выполняют дроны, то в российской, со слов Черняка – живая сила.

Своих солдат, чья жизнь для России не стоит ничего, командование подводит непосредственно к позициям ВСУ. Затем наблюдает, где они подвергаются огневому поражению со стороны украинских Сил обороны, после чего по этому периметру начинает работать абсолютно все российское вооружение.

Сейчас противник полюбил тактику максимального огневого поражения определенного небольшого участка фронта. Если раньше он пытался давить равномерно по всей линии боевого соприкосновения, то сейчас выбирает приоритетную огневую позицию,

– отметил Черняк.

Такой может стать, например, блиндаж с украинскими пехотинцами, куда враг бросает все имеющиеся у него виды вооружения. По словам офицера бригады "Рубеж", прибегая к такой тактике, противник надеется создать для себя 100 метров полностью уничтоженной местности, чтобы в определенной точке прорвать украинскую линию обороны и продвинуться вглубь.

Однако до сих пор эта тактика российским оккупантам желаемых результатов не приносит, хотя и доставляет немало проблем украинским защитникам.

Сбор на авто

Чтобы усилить обороноспособность наших военных, сейчас идет сбор средств на приобретение авто для бригады НГУ "Рубеж". Автомобили в зоне боевых действия – это расходный материал, срок использования которого, по словам Черняка, не является длительным. Он отметил, что погодные условия сейчас не зимние, добраться на большинство позиций возможно только на бронетехнике.

Но погода меняется, должны быть готовы к этому. Автомобиль служит для перевозки боекомплекта, провизии, смены личного состава на позициях, поскольку она быстрее передвигается, является маневренной. К тому же авто можно оборудовать системой РЭБ,

– объяснил Черняк.

Задонатить можно на карту: 4441 1111 2821 7100 или на банку через QR-код.