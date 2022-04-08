О феномене российской пропаганды
Об этом в эфире 24 канала рассказал политик и волонтер Сергей Притула. Он подчеркнул, что такова их ментальность.
К слову Путинское СМИ запостило информацию о взрыве в Краматорске заранее
Россияне в этом смысле – эталон для прорастания пропаганды,
– считает Притула.
Он объяснил, что даже не говорит о той прослойке общества с отсутствием критического мышления.
"Однако это такой патернационализм, когда люди веками привыкли к тому, что кто-то будет все решать за них", – подчеркнул волонтер.
И в отличие от украинского государства, как он добавил, россияне полностью сами закрыли понятие демократии.