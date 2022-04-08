Про феномен російської пропаганди

Про це в ефірі 24 каналу розповів політик та волонтер Сергій Притула. Він наголосив, що така їхня ментальність.

До слова Путінське ЗМІ запостило інформацію про вибух у Краматорську заздалегідь

Росіяни у цьому сенсі – еталон для проростання пропаганди,

– вважає Притула.

Він пояснив, що навіть не говорить про той прошарок суспільства із відсутністю критичного мислення.

"Однак це такий патернаціоналізм, коли люди століттями звикли до того, що хтось усе вирішуватиме за них", – наголосив волонтер.

І на відміну від української держави, як він додав, росіяни повністю самі закрили поняття демократії.