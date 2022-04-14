В эфире телеканала "Рада" он подчеркнул, что сейчас число потенциальных гарантов только растет. И хотя сама формула новая, но ряд государств уже работает над ней.

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Для нас важно, чтобы таких стран (гарантов – 24 канала) было как можно больше. Чтобы туда входили практически все страны с мощными мировыми армиями. Ибо это сразу решит все вопросы на будущее,

– отметил он.

Советник главы Офиса Президента добавил, что для России будет роковой ситуация, когда за Украину будет стоять ряд мощных государств.

Понимаете, когда рядом с Украиной стоит еще десяток стран с потенциально лучшими армиями, чем у России. Говорю "потенциально лучше", потому что мы видим, как воюет сегодня Россия. Так это безусловно для страны-агрессора выглядит фатально,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что блок, который возглавляет Андрей Ермак, проводит консультации на уровне советников разных стран. Эти государства потенциально желают выступить гарантами безопасности в Украине. И сейчас изучается сама модель, ведь она новая для всего мира.

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