В ефірі телеканалу "Рада" він підкреслив, що зараз число потенційних гарантерів лише зростає. І хоч сама формула нова, але низка держав уже працюють над нею.

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Для нас важливо, щоб таких країн (гарантерів – 24 канал) було якомога більше. Щоб туди входили практично всі країни з потужними арміями світовими. Бо це відразу розв'яже всі питання на майбутнє,

– зазначив він.

Радник глави Офісу Президента додав, що для Росії буде фатальною ситуація, коли за Україну стоятиме низка потужних держав.

Розумієте, що коли поруч з Україною стоїть ще десяток країн з потенційно кращими арміями, ніж у Росії. Кажу "потенційно кращими", бо ми бачимо, як воює сьогодні Росія. То це безумовно для країни-агресорки виглядає фатально,

– підкреслив Подоляк.

Він додав, що наразі блок, який очолює Андрій Єрмак, проводить консультації на рівні радників різних країн. Ці держави потенційно хочуть виступити гарантами безпеки в Україні. І наразі вивчається сама модель, адже вона є новою для всього світу.

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