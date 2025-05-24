Это часто является следствием прямого приказа со стороны российских командиров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Россияне все чаще казнят пленных украинцев

В Главном управлении разведки Минобороны зафиксировали более 150 случаев казней украинских военных в плену России.

Общая картина указывает на то, что такие случаи происходят все чаще. Многим таким преступлениям предшествовал четкий приказ сверху.

Эти преступления – не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора – России,

– говорят в ГУР.

Тенденцию к учащению таких случаев подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В ее докладе от 19 марта 2025 года говорится о росте количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен.

“Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны – расстреливайте на месте", – говорится в документе.

“Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа – или, по крайней мере, согласия – от высшего военного командования, что в России означает должность президента”, – сказал специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN.

В ГУР напомнили, что всех военных преступников ждет справедливое возмездие.