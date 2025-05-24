Це часто є наслідком прямого наказу з боку російських командирів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Росіяни дедалі частіше страчують полонених українців

У Головному управлінні розвідки Міноборони зафіксували понад 150 випадків страт українських військових у полоні Росії.

Загальна картина вказує на те, що такі випадки стаються дедалі частіше. Багатьом таким злочинам передував чіткий наказ згори.

Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора – Росії,

– кажуть у ГУР.

Тенденцію до почастішання таких випадків підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У її доповіді від 19 березня 2025 року йдеться про зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

“Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці", – йдеться в документі.

“Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента”, – сказав спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN.

У ГУР нагадали, що на усіх воєнних злочинків чекає справедлива відплата.