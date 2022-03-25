Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне имеют два небольших успеха в области.

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Гайдай рассказал, что российские войска зашли где-то на 30–40% Рубежного.

Но победой это особо нельзя назвать, потому что наши мобильные группы постоянно ездят и их "колбасят". Позавчера был ночной бой – у орков минус 40 человек, танк, БТР, БМП. Вчера ночью наши ССО обнаружили их разведку и всех перебили – они там валяются, никто не забирает,

– говорит он.

Глава Луганской области добавил, что оккупанты также зашли на часть города в Попасной. Но оттуда из-за опасности вывезли людей.

"То есть каких-то больших успехов у них нет, это учитывая то, что нас кроют круглосуточно из всего. Я о стрелковом оружии не говорю – минометы, артиллерия, танки, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", самолеты", – добавляет он.

К слову, утром 25 марта российские военные снова показали "русский мир" жителям города Золотого на Харьковщине. Враг открыл огонь из "Градов", количество жертв пока неизвестно.

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