Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Бена Ходжеса в интервью "Апострофу".

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Важнейшая для России территория

Россияне считают захват Крыма своим основным достижением, поэтому полуостров остается для них "определяющей в войне против Украины территорией". Это не только дает Владимиру Путину надежду на то, что он может возродить империю, но и позволяет российским войскам фактически контролировать ситуацию в Черном море.

Чего мы не знаем, так это того, какое место он занимает в приоритетах Генерального штаба. Я все еще считаю, что Крым является решающей территорией в этой войне. Это то, чего Россия хочет больше всего, потому что это позволяет ей доминировать в Черном море. Поэтому, если Украина сможет лишить Россию возможности использовать Крым, это будет большим плюсом,

– отметил Ходжес.

Генерал уверен, что Украина сможет вернуть Крым военным путем. Силам обороны, по его мнению, стоит серьезно повредить Крымский мост, чтобы изолировать Россию от полуострова. Ходжес добавил, что деоккупация Крыма поможет Украине восстановить экономику. Поэтому возвращение контроля над полуостровом может иметь долгосрочную перспективу.

Бен Ходжес также считает, что Киеву нельзя идти на уступки России и отдавать свои территории. Он уверяет, что в конечном итоге к Украине вернутся ее земли, в том числе и Крым.