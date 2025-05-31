Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Бена Годжеса в інтерв'ю "Апострофу".

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Найважливіша для Росії територія

Росіяни вважають захоплення Криму своїм основним досягненням, тому півострів залишається для них "визначальною у війні проти України територією". Це не тільки дає Владіміру Путіну надію на те, що він може відродити імперію, але й дозволяє російським військам фактично контролювати ситуацію в Чорному морі.

Чого ми не знаємо, так це того, яке місце він займає у пріоритетах Генерального штабу. Я все ще вважаю, що Крим є вирішальною територією в цій війні. Це те, чого Росія хоче найбільше, бо це дозволяє їй домінувати у Чорному морі. Тож, якщо Україна зможе позбавити Росію можливості використовувати Крим, це буде великим плюсом,

– зазначив Годжес.

Генерал впевнений, що Україна зможе повернути Крим воєнним шляхом. Силам оборони, на його думку, варто серйозно пошкодити Кримський міст, аби ізолювати Росію від півострова. Годжес додав, що деокупацію Криму допоможе Україні відновити економіку. Тож повернення контролю над півостровом може мати довгострокову перспективу.

Бен Годжес також вважає, що Києву не можна йти на поступки Росії та віддавати свої території. Він запевняє, що в кінцевому результаті до України повернуться її землі, зокрема й Крим.