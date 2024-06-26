Все из-за активных боевых действий и опасных "мясных штурмов". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Смотрите также В Волчанске десятки оккупантов заблокированы на одном из предприятий, – ОВА

Почему российские войска стали чаще сдаваться в плен

Юсов отметил, что увеличение количества заявок на сдачу в плен объясняется активизацией боевых действий на севере Украины.

Люди, которые думали, что их не будут отправлять как "пушечное мясо" на штурмовые действия, считали, что отсидятся... Теперь не хотят умирать. Некоторые из них действительно не желают быть военными преступниками и пытаются спасти свою жизнь,

– рассказал он.

С начала июня количество заявок на сдачу в плен значительно возросло. Юсов объясняет это очередными "бездумными мясными штурмами" оккупантов.

Он также подчеркнул, что Украина предоставляет возможность сдаться в плен и придерживается Женевских конвенций в отношении военнопленных.