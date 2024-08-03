Они перевозят туда "экспертов по организации милитарных юношеских отрядов", и обучают этому, начиная с подросткового возраста. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич сказала 24 Каналу, что если дети младшего возраста, то их привлекают исключительно в пропагандистские мероприятия.

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Как россияне милитаризируют детей

Журналистка рассказала, что россияне активно милитаризируют учеников 8 – 9 классов. Они продвигают нарративы об обучении операторов FPV-дронов, мол, "это не сложно, а очень современно, потому что это цифровые технологии".

Людей, которые хотели бы этим заниматься в оккупации, мало. Другое дело, что оккупанты давят на родителей, чтобы те заставили детей идти учиться. Для этого так же завозят "специалистов", которые объясняют гражданским, как управлять FPV-дронами. В то же время военным вообще не оставляют выбора.

Также россияне отправляют детей из оккупированной Херсонщины в Россию якобы отдыхать в лагерях. Бывали случаи, когда подростков из Скадовска отвозили на море в Краснодарский край. Все потому, что россияне на оккупированной территории ограничили доступ к пляжам и набережным, заминировали их и подходы туда закрыты. Находиться там можно только с разрешения российских военных.

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Что интересно, россияне называют свои действия "обменом детей". Однако детей из Краснодарского края не отправляют в Скадовск. Под такую политику подпадают исключительно подростки с ВОТ, чтобы они в России набирались милитаристских навыков и российского отношения к Украине.

Обратите внимание! Во временно оккупированном Бердянске россияне открыли при виртуальном участии Владимира Путина "молодежный образовательный центр "Маяк". Там будут проводиться образовательно-пропагандистские мероприятия патриотического направления.