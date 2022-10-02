Военные учатся работать на бронеавтомобилях Dingo, 50 единиц которых должна получить Украина. Информацию подтвердили в федеральном министерстве обороны Германии.

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Отметили, что неизвестные, возможно, пытались шпионить за полигоном.

Что случилось на полигоне

В минобороны рассказали, что после того, как увидели беспилотники у военного полигона на границе между Баварией и Гессен, провели полицейскую операцию. В настоящее время идет расследование.

Неизвестно, кто стоит за шпионажем. Однако в минобороны подозревают Россию.

Источники издания Business Insider в сфере безопасности отметили, что было около 10 беспилотников. Уверяют, что это не несет "никакой опасности для общественности в любое время".

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Не первый случай

Украинские военные также учатся в Германии работать с зенитными самоходными артиллерийскими установками Gepard. В военной контрразведке Германии 26 августа заявили, что зафиксировали шпионство.

Подозрительные транспортные средства увидели на двух военных объектах. Они могли наблюдать за территорией от подъездных дорог к казармам. Как отметили в контрразведке, также там летали беспилотники.

В Германии заявили, что Кремль, вероятно, хотел украсть данные мобильных телефонов украинских военнослужащих. Оккупанты могли использовать специальное телекоммуникационное оборудование. Речь идет об устройстве StingRay.

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