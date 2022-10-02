Військові навчаються працювати на бронеавтомобілях Dingo, 50 одиниць яких має отримати Україна. Інформацію підтвердили у федеральному міністерстві оборони Німеччини.

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Зазначили, що невідомі, можливо, намагалися шпигувати за полігоном.

Що трапилося на полігоні

У міноборони розповіли, що після того, як побачили безпілотники неподалік військового полігону на кордоні між Баварією і Гессен, провели поліцейську операцію. Наразі триває розслідування.

Невідомо, хто стоїть за шпигунством. Проте у міноборони підозрюють Росію.

Джерела видання Business Insider у сфері безпеки зазначили, що було приблизно 10 безпілотників. Переконують, що це не має "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час".

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Не перший випадок

Українські військові також навчаються у Німеччині працювати із зенітними самохідними артилерійськими установками Gepard. У військовій контррозвідці Німеччини 26 серпня заявили, що зафіксували шпигування.

Підозрілі транспортні засоби побачили на двох військових об'єктах. Вони могли спостерігати за територією від під'їзних доріг до казарм. Як зазначили у контррозвідці, також там літали безпілотники.

У Німеччині заявили, що Кремль, ймовірно, хотів вкрасти дані з мобільних телефонів українських військовослужбовців. Окупанти могли використати спеціальне телекомунікаційне обладнання. Мовиться про пристрій StingRay.

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