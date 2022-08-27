Про це повідомили у військовій контррозвідці Німеччини. Відповідну заяву оприлюднили 26 серпня.

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росія шпигувала за навчанням ЗСУ

Після початку навчання українських бійців на двох військових об'єктах німецька військова контррозвідка виявила підозрілі транспортні засоби, які зі своїх позицій могли спостерігати за територією від під'їзних доріг до казарм. Наразі військові ЗСУ тренуються:

в Ідар-Оберштайні на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000;

2000; в Графенвері разом з військовими США на західних артилерійських системах.

За словами розвідників, росія шпигувала за обома локаціями. Окрім цього, там літали невеликі дрони для спостереження за навчаннями.

Джерела служби безпеки також повідомили, що росія, ймовірно, намагалася вкрасти дані з мобільних телефонів українських бійців. Для цього могли використовувати спеціальне телекомунікаційне обладнання, зокрема такий пристрій, як StingRay.

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