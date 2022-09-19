Про це 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, це не пов'язано із регулярними обстрілами критичної інфраструктури в Україні, які роблять російські окупанти.

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У військах НАТО регулярно практикують такі навчання. Там переважно відпрацьовують захист морських портів та аеродромів. Це досить стара концепція, яку використовують ще з часів Холодної війни. Головне завдання – захист вузлів комунікацій, де згодом розгортатимуться більш потужні сили – зі США,

Ці плани застосовують ще з часів Холодної війни. Головне завдання – втримати вузли комунікацій, де розгортатимуться потужніші сили, які підуть в контрнаступ і боротимуться значно ефективніше, ніж легкі піхотні підрозділи. Це стандартна тактика. Такі навчання регулярно проходять,

– зазначив Катков.

Цікаво, що це наймасштабніші навчання Бундесверу в країнах Балтії за увесь час. Утім, там візьмуть участь всього лиш 150 німецьких військових.

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Додамо, 19 вересня Міноборони Німеччини оприлюднило інформацію, що вони передадуть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та бронетранспортерів Dingo. А вже у вересні розпочнуться навчальні проєкти для українських військових.