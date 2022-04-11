В Генеральном штабе ВСУ 11 апреля в сводке по состоянию на 06:00 сообщили о ситуации в стране, в частности о намерениях российских захватчиков.

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Россия может совершить провокацию в Приднестровье

Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова,

– отметили в Генштабе.

Там добавили, что оккупанты хотят прибегнуть к такому шагу с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что Россия из-за огромных потерь вербует жителей Приднестровья. Однако в Украине заявляют, что представители псевдореспублики не хотят воевать. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что бойцы из Приднестровья – "это следующее пушечное мясо, которое пополнит потери рашистов на территории Украины".

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