Россия надеется на создание большей боевой силы, потому и пытается вербовать жителей непризнанного Приднестровского региона Молдовы.

К теме Угроза со стороны Приднестровья: на аэродроме Тирасполя идет подготовка для приема самолетов

В ответ на количество потерь среди своих солдат российские вооруженные силы пытаются увеличить численность войск с помощью личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

До этого Вооруженные Силы Украины зафиксировали, что на аэродроме оккупированного Тирасполя идет подготовка для приема самолетов. В ВСУ сообщили: если Россия попытается перекинуть самолеты в Приднестровье – украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели.

Обратите внимание, что Россия пытается вовлечь в войну в Украине и наемников из Абхазии и Южной Осетии. Но количество желающих воевать настолько мало, что план Кремля, очевидно, потерпел крах.

Обратите внимание – Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат: смотрите видео