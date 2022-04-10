Росія сподівається на створення більшої бойової сили, тому й намагається вербувати мешканців невизнаного Придністровського регіону Молдови.

До теми Загроза з боку Придністров'я: на аеродромі Тирасполя йде підготовка для прийому літаків

У відповідь на кількість втрат серед своїх солдатів, російські збройні сили намагаються збільшити чисельність військ за допомогою особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.

До того Збройні Сили України зафіксували, що на аеродромі окупованого Тирасполя триває підготовка для прийому літаків. У ЗСУ повідомили: якщо Росія спробує перекинути літаки в Придністров'я – українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі.

Зауважте, що Росія намагається залучити у війну в Україні й найманців з Абхазії та Південної Осетії. Але кількість охочих воювати настільки мала, що план Кремля, очевидно, зазнав краху.

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