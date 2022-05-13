Деньги за ложь о бойцах в Мариуполе

В разведке отметили, что россияне всячески запугивают людей и проводят фильтрацию местных жителей на оккупированных территориях. В селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий российские оккупанты пытаются подкупить людей, они предлагают деньги за разрушенное жилье в обмен на согласие врать об украинских защитниках в Мариуполе.

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Химическое оружие в Бердянске

В Бердянске российские оккупанты терроризируют местных жителей воздушными тревогами. Их включают, заставляют всех жителей закрыть двери и окна и не выходить из домов. Таким образом, российские захватчики убеждают местное население, что Вооруженные Силы Украины планируют применить в городе химическое оружие.

Группа палачей и убийц на оккупированных территориях

Во временно оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков, в которую входят сотрудники ФСБ, офицеры "министерства госбезопасности ДНР" и представители ППК "Лига" (бывшая «Вагнер»). Их цель – найти коллаборантов, которые захотят работать в спецслужбах ДНР. Также они проводят фильтрационные мероприятия в отношении патриотически настроенных украинцев.

Они уже успели убить и замучить около 50 человек мирного населения. Также они похитили около 120 жителей Херсона, пока их судьба и местонахождение неизвестно.

12 мая эта группа палачей прибыла в местный СИЗО, где проводила так называемую "мобилизацию" среди заключенных. Из помещения была слышна стрельба из автоматического оружия.

Несмотря на смертельную опасность со стороны рашистов, украинцы продолжают сопротивление на временно оккупированных территориях,

– отметили в разведке.

Ранее глава Генерального управления разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщил, что на территории России начали проводить скрытую мобилизацию. У нашей разведки уже есть подтверждение этой информации, которая ранее не раз фигурировала в материалах СМИ как прогноз.