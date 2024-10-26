Об этом в эфире телемарафона рассказал командир экипажа БПЛА 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш, передает 24 Канал.

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Россияне активно используют технику в штурмах

Военный рассказал, что ситуация на самом деле достаточно напряженная. Враг абсолютно постоянно пытается проводить штурмовые действия. При этом последний период времени штурмует с техникой.

Буквально за месяц наша бригада "Рубеж" уничтожила около 30 единиц различного вида техники и вооружения противника. Это является хорошим результатом, но и показателем того, что период, когда противник накапливал свою технику, закончился,

– заявил Андрей Отченаш.

Добавил, сейчас до момента пока не наступят большие болота, пока не будет зима, оккупанты будут пытаться получить максимальную пользу от своих штурмовых действий.

Штурмуют они примерно 3 дня без техники, 1 день с техникой, используя и большое количество пехоты, и 6 – 8 единиц техники в целом при одних штурмовых действиях,

– отметил командир экипажа БПЛА 4 бригады.

В то же время Отченаш подчеркнул, что бригада "Рубеж" держит оборону. У оккупантов ничего не получается.

"Они теряют большое количество техники и большое количество личного состава", – подчеркнул военный.