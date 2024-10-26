Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения. В Генштабе сообщили детали, что происходит на каждом направлении фронта.

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Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 4 вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 17 штурмов оккупантами наших позиций у Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На Лиманском направлении противник атаковал 24 раза. Враг пытался продвинуться вперед неподалеку шести различных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

На Торецком направлении российские воины, при поддержке авиации, совершили три атаки в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лисовки, Селидово и Миролюбовки.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши защитники отбили 41 атаку вблизи Острого, Катериновки и Новодмитровки.

Линия фронта на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении, по уточненной информации, враг совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.