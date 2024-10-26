Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення. У Генштабі повідомили деталі, що відбувається на кожному напрямку фронту.

Дивіться також Понад 1600 загарбників та чимало техніки: втрати ворога на 26 жовтня

Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 4 ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів окупантами наших позицій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку противник атакував 24 рази. Ворог намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку загарбники 6 разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські вояки, за підтримки авіації, здійснили три атаки в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки.

Лінія фронту на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 22 штурми наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили, ведуть обстріли населених пунктів із застосуванням всіх наявних типів озброєння, завдають авіаційних ударів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.