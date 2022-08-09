По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, недавно в Луганск и Донецк прибыла делегация из москвы, которую отправил туда мэр российской столицы сергей собянин. Целью представителей россии является проверка целевого использования средств, которые москва 8 лет выделяла "на развитие Донбасса".
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Однако ни пушилин, ни пасечник сознательно отчитаться о трате чужих денег, конечно, никак не могут.
Донецк и Луганск превратились в заброшенные города без будущего
- О том, что "власть" квазиреспублик беззастенчиво разворовывала деньги на протяжении 8 лет их существования, в россии знали все. Тем не менее верхушку кремля подобная ситуация до поры до времени устраивала.
- Ведь приближенные к путину люди так же наживались на финансировании так называемых "днр" и "лнр", а о будущем Донбасса никто никогда не думал.
- Впрочем, ситуация с воровством вылезла россиянам боком после 24 февраля, когда выяснилось, что многочисленные "армии" кремлевских прокси существовали исключительно на бумаге.
- Перед полномасштабным вторжением на оккупированном Донбассе было всего несколько тысяч очень хорошо натренированных боевиков, но в отчетах руководителей 1 и 2 армейских корпусов было невероятное количество "мертвых душ". И каждому из несуществующих бойцов россия платила зарплату, выделяла средства на обеспечение и лечение. На самом же деле деньги оказывались в кошельках командиров, генералов и непосредственно пушилина с пасечником.
- При этом никаких резервов в армиях, как оказалось, не было. Из-за чего в "днр" и "лнр" и хватают необученных студентов и шахтеров для их мгновенной отправки на передовую.
Поэтому и случилось, что путин и его окружение считали, что группировки недореспублик смогут быть очень серьезным подкреплением к российской армии, но не случилось как думалось. После невероятного военного провала "второй армии мира" в кремле и задумались над необходимостью замены верхушки квазиреспублик на более приближенных к путину людей.
Однако устроить "революцию" или очередной государственный переворот, объясняя это воровством в армиях, в кремле не могут. Потому что россия не способна себе позволить признать слабость. А вот обвинить пушилина с пасечником в коррупции и объяснить людям, что Донбасс плохо жил исключительно из-за жадности "элит" – вполне логичный шаг для россиян.
Так что уже во время первых проверок делегаты сразу начали готовить отчеты о том, как в "республиках" реально ничего не делали. Деньги, которые много лет выделяла российская столица из своего бюджета в поддержку "днр" и "лнр", должны были пойти на строительство, ремонт дорог и поврежденных домов, теплотрасс и других объектов инфраструктуры. Впрочем, за все 8 лет в Донецке и Луганске делали только 5 – 10 процентов от запланированного. Поэтому захваченные россией областные центры превратились в очень запущенные города, а положение дел на периферии "республик" и вообще просто ужасное. Там "администрации" не делали вообще ничего из запланированного. Зато регулярно отчитывались в россию и присылали акты выполненных работ на нереальные деньги.
Наказание уже ждет
Судя по всему, уже вскоре главарям боевиков может стать туго. Ведь списать на войну отсутствие ремонтов в зданиях и восстановления инфраструктуры в глубоком тылу не получится. А вот если коллаборанты останутся без "должностей", для кремля их жизнь ничего не будет стоить. Смогут ли пушилин и пасечник договориться со своими кураторами, увеличить им ежемесячные финансовые выплаты и остаться на своих местах, неизвестно. Тем более, что на их "должности" уже претендуют некоторые российские чиновники.