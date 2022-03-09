Ранее россияне захватили Чернобыльскую АЭС. Работники не могут уйти.

Важно Работники не могут выйти из АЭС, потому что попадут в руки террористов, – Зеленский

Ситуация в других населенных пунктах

  • На направлении с Дымер Киевской области активных действий со стороны оккупантов нет.
  • Возле Бабинцев, силами до 5 БТГр, враг наступал, но его остановили.
  • Оккупанты перешли к обороне в районе Бучи.


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