Ранее россияне захватили Чернобыльскую АЭС. Работники не могут уйти.
Важно Работники не могут выйти из АЭС, потому что попадут в руки террористов, – Зеленский
Ситуация в других населенных пунктах
- На направлении с Дымер Киевской области активных действий со стороны оккупантов нет.
- Возле Бабинцев, силами до 5 БТГр, враг наступал, но его остановили.
- Оккупанты перешли к обороне в районе Бучи.
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