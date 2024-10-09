Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский оценил угрозу в эфире 24 Канала. По его словам, россияне такими штурмовыми действиями будут пытаться вести разведку боем.

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Почему Россия еще не готова к масштабному наступлению на Запорожье

Сергей Грабский отметил, что оккупанты на Запорожском направлении будут хотеть определить слабые места в нашей обороне или даже перспективные направления, на которых в будущем могут осуществлять наступательные действия.

Именно поэтому Владислав Волошин подчеркнул, что речь пока идет о штурмовых действиях. Вследствие падения Угледара и полного взятия под контроль железнодорожного узла, Волновахи, противник еще не готов к масштабному наступлению на Юге.

Для этого нужны недели, а, возможно, даже месяцы. Поэтому речь идет именно о тактических попытках. Вероятно, чтобы улучшить боевое положение для себя и позиции в зоне боевых действий, но не более,

– предположил Сергей Грабский.

Поэтому, масштабного прорыва со стороны россиян в Запорожье, о котором сейчас многие говорят, даже не говорится.

Какова ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

К слову, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук предположил, что оккупанты могут сосредоточить основные усилия на границе Запорожской и Донецкой областей в районе Времовского выступа, пытаясь растянуть украинские силы.