Таким предположением с 24 Каналом поделился представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, подчеркнув, что таким образом враг будет стремиться растянуть украинские силы.

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О плане россиян

Оккупанты активно применяют авиационную компоненту на Запорожском направлении, в частности в районе Орехова и Малой Токмачки. Запускают КАБы на Запорожье и в сторону Гуляйполя.

Они действительно хотят провести наступление. Но пока не прослеживается формирование ударных группировок, хотя враг пытается активизировать деятельность штурмовых групп.

Боевые столкновения продолжаются и на Запорожском, и на Ореховском, и на Приднепровском направлениях. По мнению Братчука, россияне сосредоточат основные усилия на участке, где есть граница Донецкой и Запорожской областей.

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Говорится о Времовском плацдарме в сторону Богоявленки. Отсюда, в частности, противник флангово атаковал Угледар. Штурмовыми действиями оккупанты будут стремиться растянуть украинские силы и средства или сделать невозможным использование резервов на других направлениях.

Также враг пытался провести определенные действия у Каменского. Очень много ИПСО. Сначала кричали, что украинцы начали атаковать, а вчера сказали, что сами (россияне – 24 Канал) пытались штурмовать. В итоге ничего не получилось. Надеюсь, и не получится,

– констатировал Сергей Братчук.

К слову, представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин подтвердил, что российское командование перебрасывает штурмовые подразделения в Работино на Запорожском направлении, но массированных штурмов пока не ведут.

Где расположен Времовский плацдарм: смотрите на карте