Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он также отметил, что массированных штурмов россияне там пока не ведут.

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Россия попытается штурмовать Роботинский выступ

Волошин рассказал, что сейчас на Запорожском направлении россияне ведут контрбатарейную борьбу. Массированных штурмовых действий – нет.

Но мы прогнозируем, что они, вероятно, могут начаться в ближайшее время, потому что противник уже перебрасывает на передовые позиции свои штурмовые группы, проводит занятия с личным составом, проводит рекогносцировку, а также так называемые разведывательно-поисковые действия,

– сказал представитель Сил обороны Юга.

Он добавил, что на этом направлении россияне активно бьют артиллерией, армейской и штурмовой авиацией, неуправляемыми авиаракетами и дронами.

По словам Волошина, российские подразделения после успеха у Угледара теперь делают попытки перегруппироваться и подготовиться к проведению дальнейших штурмов, в частности, и на так называемом Роботинском выступе.

Представитель Сил обороны Юга также рассказал о ситуации на Херсонском и Приднепровском направлениях: там примерно 10 дней не было активных боевых действий, но штурмовые действия продолжаются.

Несмотря на это, на южном направлении подготовки наступательных крупных группировок не фиксируют.

"Сейчас на нашем направлении не обнаружено какой-то подготовки наступательных крупных группировок. Но противник готовится вести штурмовые действия небольшими группами пехоты. Относительно тяжелой бронированной техники, она у противника есть, но пока не фиксируется ее переброски в этом направлении", – подытожил Волошин.