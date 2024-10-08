Про це розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Він також зауважив, що масованих штурмів росіяни там поки не ведуть.

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Росія спробує штурмувати Роботинський виступ

Волошин розповів, що наразі на Запорізькому напрямку росіяни ведуть контрбатарейну боротьбу. Масованих штурмових дій – немає.

Але ми прогнозуємо, що вони, ймовірно, можуть розпочатися найближчим часом, бо противник вже перекидає на передові позиції свої штурмові групи, проводить заняття з особовим складом, проводить рекогностування, а також так звані розвідувально-пошукові дії,

– сказав речник Сил оборони Півдня.

Він додав, що на цьому напрямку росіяни активно б'ють артилерією, армійською і штурмовою авіацією, некерованими авіаракетами та дронами.

За словами Волошина, російські підрозділи після успіху біля Вугледара тепер роблять спроби перегрупуватися та підготуватися до проведення подальших штурмів, зокрема, і на так званому Роботинському виступі.

Речник Сил оборони Півдня також розповів про ситуацію на Херсонському і Придніпровському напрямках: там приблизно 10 днів не було активних бойових дій, але штурмові дії продовжуються.

Попри це, на південному напрямку підготовки наступальних великих угруповань не фіксують.

"Наразі на нашому напрямку не виявлено якоїсь підготовки наступальних великих угруповань. Але противник готується вести штурмові дії невеликими групами піхоти. Щодо важкої броньованої техніки, вона у противника є, але наразі не фіксується її перекидання у цьому напрямку", – підсумував Волошин.