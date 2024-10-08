Також відомо, що окупаційна влада хоче заселити у Мелітополь росіян, які відсиділи у в'язниці. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, що з такою ініціативою виступив гауляйтер Євген Балицький.

Дивіться також Операцію готували понад пів року: в СБУ розповіли деталі першого підриву Кримського мосту

Як відбувається призов в окупаційну армію

Напередодні, 30 вересня, президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ. Згідно з документом, з російських та окупованих регіонів призвати цього разу збираються 133 тисячі осіб.

У Запорізькій ОВА уже підтверджували випадки, коли людей з окупованих територій відправляли на військові навчання і відповідно далі на фронт. Тобто мобілізація дійсно триває на повну силу.

Також відомо, що росіяни змушують комунальників відмовлятися від заборгованості по зарплаті. Люди почали масово звільнятися із муніципальних підприємств. Вони можуть одними з перших потрапити до російського війська.

Підготовка до цієї мобілізації тривала понад 2 роки. Усі, хто працював на окупаційних підприємствах, були поставлені на військовий облік. Відповідно наступне, що їх чекає – повістка, на жаль.

Цікаво На окупованій частині Херсонщини підірвали автомобіль колаборанта: росіяни шукають "терористів"

Що запропонував гауляйтер Балицький

Раніше росіяни заманювали на окуповані території лікарів та вчителів, обіцяючи величезні зарплати у порівнянні з російськими. Тепер так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький запропонував заселяти у Мелітополь та інші міста росіян, які вийшли з місць позбавлення волі.

Ситуація доволі важка. Люди вже перебувають як в тюрмі, тому що виїхати дуже складно, практично неможливо. Якщо людина має зв'язок із неокупованою територією, це вдвічі важче,

– зазначила Аліса Сисоєва.

Так чи інакше українці, які бажають покинути ТОТ, мають пройти пункти фільтрації, з яких ворог досить часто відправляє у підвали або російську в'язницю.