Также известно, что оккупационная власть хочет заселить в Мелитополь россиян, отсидевших в тюрьме. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что с такой инициативой выступил гауляйтер Евгений Балицкий.

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Как происходит призыв в оккупационную армию

Накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, из российских и оккупированных регионов призвать на этот раз собираются 133 тысячи человек.

В Запорожской ОВА уже подтверждали случаи, когда людей с оккупированных территорий отправляли на военные учения и соответственно дальше на фронт. То есть мобилизация действительно продолжается в полную силу.

Также известно, что россияне заставляют коммунальщиков отказываться от задолженности по зарплате. Люди начали массово увольняться из муниципальных предприятий. Они могут одними из первых попасть в российскую армию.

Подготовка к этой мобилизации продолжалась более 2 лет. Все, кто работал на оккупационных предприятиях, были поставлены на воинский учет. Соответственно следующее, что их ждет – повестка, к сожалению.

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Что предложил гауляйтер Балицкий

Ранее россияне заманивали на оккупированные территории врачей и учителей, обещая огромные зарплаты по сравнению с российскими. Теперь так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил заселять в Мелитополь и другие города россиян, которые вышли из мест лишения свободы.

Ситуация довольно тяжелая. Люди уже находятся как в тюрьме, потому что выехать очень сложно, практически невозможно. Если человек имеет связь с неоккупированной территорией, это вдвойне труднее,

– отметила Алиса Сысоева.

Так или иначе украинцы, желающие покинуть ВОТ, должны пройти пункты фильтрации, из которых враг довольно часто отправляет в подвалы или российскую тюрьму.