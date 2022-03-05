Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Обстрел произошел в 13:00.

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Кириленко опубликовал фото, где видны последствия атаки из минометов.

Россияне обстреливают города в Донецкой области / Фото из телеграма Павла Кириленко

Окраины Торецка / Фото из телеграма Павла Кириленко

Последствия минометного обстрела / Фото из телеграма Павла Кириленко



Обстрел от оккупантов / Фото из телеграма Павла Кириленко

Разрушенный двор / Фото из телеграма Павла Кириленко

Торецк 5 марта / Фото из телеграма Павла Кириленко

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Текст публикации Павла Кириленко

Приблизительно в 13:00 россияне накрыли минометным огнем окрестности Торецка. По предварительной информации, раненых среди гражданских нет. Тем временем в Очеретинской общине возобновлено электроснабжение в Тоненький, Северный и Водяной. Без электричества остается Новоселовка Вторая. Даже в условиях войны стараемся поддерживать нормальные условия жизни в Донецкой области.