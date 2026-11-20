Как сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, удар произошел около 09:50.

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Что известно об ударе по дому-музею Кучмы?

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по дому-музею с помощью FPV-дрона. В результате удара возник пожар.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало, а дополнительная информация о последствиях атаки еще устанавливается.

Отметим, что село Чайкино является малой родиной второго президента Украины. В честь бывшего главы государства в населенном пункте назвали улицу, которая ведет непосредственно к его усадьбе.

Усадьба второго президента Украины Дом Леонида Кучмы был построен в 2000–2003 годах на месте старого родительского дома, где политик провел детство и юность.

Дом имеет площадь около 600 квадратных метров и четыре уровня, хотя снаружи кажется двухэтажным.

Большинство помещений обустроили для проживания, а большой зал на верхнем этаже в свое время отвели под детскую библиотеку.

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В июне 2004 года Леонид Кучма принимал в усадьбе тогдашнего президента России Владимира Путина.

В 2018 году появилась информация, что Кучма передал дом в распоряжение местной общины.

Чайкино расположено менее чем в 10 километрах от российской границы. Из-за угрозы российских обстрелов летом 2026 года в селе объявили обязательную эвакуацию.