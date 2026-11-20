Як повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, удар стався близько 09:50.

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Що відомо про удар по будинку-музею Кучми?

Попередньо окупанти поцілили у будинок-музей FPV-дроном. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Наразі відомості щодо потерпілих не надходили, а додаткова інформація про наслідки атаки ще встановлюється.

Зауважимо, що село Чайкине є малою батьківщиною другого президента України. На честь колишнього глави держави в населеному пункті назвали вулицю, яка веде безпосередньо до його маєтку.

Маєток другого президента України Леоніда Кучми звели у 2000 – 2003 роках на місці старої батьківської хати, де минули дитинство та юність політика.

Будинок має близько 600 квадратних метрів і чотири рівні, хоча зовні здається двоповерховим.

Більшість приміщень облаштували для житлових потреб, а велику залу на верхньому поверсі свого часу відвели під дитячу бібліотеку.

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У червні 2004 року Леонід Кучма приймав у маєтку тодішнього президента Росії Володимира Путіна.

У 2018 році з'явилася інформація, що Кучма передав будинок у розпорядження місцевої громади.

Чайкине розташоване менш ніж за 10 кілометрів від російського кордону. Через загрозу російських обстрілів улітку 2026 року в селі оголосили обов'язкову евакуацію.