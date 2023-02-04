Россияне совершают геноцид в Украине. Тем временем жителям Кременки (где-то на болотах Калужской области) хватило цинизма отправить письмо в мэрию "Днепропетровска".

Обратите внимание Как унитаз и корм для собак из "второй армии мира" стали символом "величия" России

Граждане страны-террористки решили выпросить демонтированные памятники Ломоносову, Максиму Горькому, Александру Пушкину. К слову, ценность "российских гениев" жители Кременки существенно переоценили. Их хотят обменять на дрова. А дрова – это уже серьезно, учитывая, какой в России – уровень жизни.

"Послание" с российской "глубинки" / Фото мэрии Днепра

Ответившие в мэрии

В мэрии опубликовали остроумный ответ гражданам болотных земель. В первую очередь напомнили, что такого города как "Днепропетровск" – уже давно нет. В то же время, поскольку администрация Кременки застряла в прошлом, можно обращаться к представителю местных властей как к "старости села" или "главе рабочего поселка".

В мэрии Днепра также выразили надежду, что в Кременке уже знают об отмене крепостного права. Кроме того, россиян поздравили с тем, что к ним наконец-то провели интернет.

Ответ на "послание по болотам" / Borys Filatov

Борис Филатов заявил, что это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.